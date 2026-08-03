Миллионы на укрытие, но есть проблема: Хмельницкая ОВА признала нарушения с защитными сооружениями

Несмотря на масштабное финансирование строительства и ремонта защитных сооружений, в Хмельницкой области остаются укрытия, которые не готовы к использованию по назначению. Это следует из ответа Хмельницкой областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Хмельницкая область

В ОВА сообщили, что на сегодняшний день фонд защитных сооружений гражданской защиты области насчитывает 3 088 объектов. В него входят 123 хранилища, 740 противорадиационных укрытий, четыре сооружения двойного назначения и 2 221 простейшее укрытие. В то же время, уровень обеспеченности населения укрытиями существенно отличается в зависимости от общины, численности населения, плотности застройки и наличия подходящих подземных помещений.

По информации администрации, общины продолжают расширять фонд защитных сооружений. Для этого строят новые укрытия, реконструируют существующие объекты и обустраивают подвальные помещения, которые могут использоваться как простейшие укрытия.

Среди крупнейших реализуемых ныне проектов – строительство противорадиационных укрытий для Сатановского и Дунаевецкого лицеев, а также сооружения двойного назначения для Городокского лицея №2.

Вместе с тем, результаты проверок свидетельствуют, что проблемы с надлежащим содержанием укрытий остаются. В Хмельницкой ОВА сообщили, что с начала 2026 года в ходе комплексных обследований были обнаружены нарушения, из-за которых отдельные защитные сооружения оказались не готовы к эксплуатации. За эти нарушения к административной ответственности уже привлечены пять должностных лиц и балансодержатели.

При этом на строительство, ремонт и обустройство укрытий в 2026 году предусмотрено 259,7 млн. грн. Наибольшую часть – 136,9 млн грн – составляет государственная субвенция, еще 107,1 млн грн выделяют местные бюджеты, а 15,7 млн грн – областной бюджет.

Наибольшие объемы финансирования получили Городоцкая община – 98,1 млн. грн., Новодунаевецкая – 53,9 млн. грн., Хмельницкая городская община – 34,2 млн. грн., Нетешинская – 14,7 млн. грн. и Сатановская – 10,1 млн. грн. Отдельно из областного бюджета предусмотрено более 15 млн. грн. на строительство хранилища для Хмельницкой областной детской больницы.

Таким образом область одновременно увеличивает количество защитных сооружений и вкладывает сотни миллионов гривен в их развитие, однако результаты проверок демонстрируют, что вопрос качества содержания уже существующих укрытий остается актуальным даже в условиях полномасштабной войны.

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