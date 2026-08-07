Житомирщина почти не готовится к ударам РФ: ответ ОВА разоблачила неожиданную деталь

В Житомирской области в 2026 году ввели в эксплуатацию только одно новое защитное сооружение гражданской защиты. Об этом говорится в ответе Житомирской областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Житомирская область

Редакция обратилась к ОВА с просьбой предоставить темпы строительства и ремонта укрытий в 2026 году.

Согласно ответу ОВА, в этом году на территории области было введено в эксплуатацию одно сооружение двойного назначения со свойствами противорадиационного укрытия. Объект расположен в городе Коростень на территории ООО "Коростенский завод МДФ".

Новое укрытие рассчитано на 49 человек. В ответе также сказано, что сооружение находится в частной собственности, а стоимость реализованного проекта составляла 11 783,62 грн. Источником финансирования фактически стали частные средства, ведь объект принадлежит предприятию.

Таким образом, из предоставленной Житомирской ОВА информации следует, что в 2026 году официально уведомлено только об одном новом объекте гражданской защиты, в то время как запрашиваемые сведения о компенсациях жильцам за поврежденное войной жилье остались без ответа.

Также издание "Комментарии" сообщало, что, несмотря на масштабное финансирование строительства и ремонта защитных сооружений, в Хмельницкой области до сих пор остаются укрытия, которые не готовы к использованию по назначению. Это следует из ответа Хмельницкой областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".



