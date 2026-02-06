Український парламент ухвалив у цілому стратегічний закон №12377 "Про основні засади житлової політики". За словами народного депутата Павла Фролова, документ кардинально змінює підходи до забезпечення громадян житлом, зокрема через скасування загальної приватизації державного та комунального фонду.

Житлова реформа в Україні: Рада ухвалила закон про скасування приватизації та нові правила оренди

Згідно з новими нормами, право на приватизацію залишиться лише у пріоритетних категорій: військовослужбовців, рятувальників, поліцейських та дітей-сиріт. Для решти громадян реформа пропонує альтернативні інструменти, такі як пільгові іпотеки, оновлені кооперативи та лізинг.

Ключові нововведення закону:

Соціальне житло: Запроваджується механізм соціальної оренди, де плата не перевищуватиме 30% доходу родини. Орендарі отримають право викупу оселі після 10 років проживання (скористатися цим можна лише раз).

Пріоритетність: Першочергове право на житло матимуть ВПО, учасники бойових дій та багатодітні родини.

Прозорість: Списки очікування стануть повністю цифровими завдяки новій інформаційно-аналітичній Системі.

Нардеп зауважив, що норма про скасування приватизації набуде чинності не раніше 2027 року (через рік після опублікування закону). Наразі документ очікує на підпис Президента.

Павло Фролов наголосив на важливості швидкого наповнення житлових фондів, адже "держава має прискорити процес реалізації нової житлової стратегії, оскільки українці, які через війну втратили житло, не мають часу чекати".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні розпочався прийом заявок на додаткові виплати у розмірі 20 000 гривень для фахівців аварійно-відновлювальних бригад. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.