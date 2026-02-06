Украинский парламент принял в целом стратегический закон №12377 "Об основных принципах жилищной политики". По словам народного депутата Павла Фролова, документ кардинально изменяет подходы к обеспечению граждан жильем, в частности, из-за отмены общей приватизации государственного и коммунального фонда.

Жилищная реформа в Украине: Рада приняла закон об отмене приватизации и новые правила аренды

Согласно новым нормам, право на приватизацию останется только у приоритетных категорий: военнослужащих, спасателей, полицейских и детей-сирот. Для остальных граждан реформа предлагает альтернативные инструменты, такие как льготные ипотеки, обновленные кооперативы и лизинг.

Ключевые нововведения закона:

Социальное жилье Вводится механизм социальной аренды, где плата не будет превышать 30% дохода семьи. Арендаторы получат право выкупа дома после 10 лет проживания (воспользоваться этим можно только раз).

Приоритетность: Первоочередное право на жилье будут иметь ВПЛ, участники боевых действий и многодетные семьи.

Прозрачность: Списки ожидания станут полностью цифровыми благодаря новой информационно-аналитической системе.

Нардеп отметил, что норма об отмене приватизации вступит в силу не ранее 2027 (спустя год после опубликования закона). Сейчас документ ожидает подписи Президента.

Павел Фролов отметил важность быстрого наполнения жилищных фондов, ведь "государство должно ускорить процесс реализации новой жилищной стратегии, поскольку у украинцев, которые из-за войны потеряли жилье, нет времени ждать".

