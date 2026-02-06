В Україні розпочався прийом заявок на додаткові виплати у розмірі 20 000 гривень для фахівців аварійно-відновлювальних бригад. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Стартував прийом заявок через Дію: хто отримає виплати по 20 000 гривень

Йдеться про енергетиків, комунальників, залізничників та працівників сфер водо- і теплопостачання, які у січні 2026 року ліквідовували наслідки російських атак та аварій. За словами міністра, "це підтримка для людей, які в мороз, під обстрілами і в надскладних умовах повертають у домівки світло, тепло і воду та забезпечують рух залізниці".

Ключові деталі програми:

Хто подає заявку: Працівникам не потрібно нічого робити самостійно. Списки подають керівники підприємств через портал Дія.

Охоплення: Наразі Мінрозвитку вже передало дані про 157 підприємств (близько 6 500 комунальників) та 623 працівників Укрзалізниці.

Терміни: Додаткові виплати нараховуватимуться за січень, лютий і березень 2026 року в межах експериментального проєкту.

Механізм: Керівники подають списки з 6 по 15 число щомісяця. Кошти надійдуть на банківські рахунки працівників до кінця наступного місяця після виконання робіт (виплати за січень — до кінця лютого).

Фінансування забезпечується з резервного фонду держбюджету. "Працюємо, щоб така підтримка держави була системною", — підсумував Олексій Кулеба.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що питання модернізації та захисту енергетичної інфраструктури України має вирішуватися на державному рівні, а не через підвищення тарифів для громадян. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов.

Мер наголосив, що енергетика сьогодні є базовою умовою виживання кожної громади. Проте реалізація проєктів із децентралізації енергосистеми, зокрема встановлення когенераційного обладнання, потребує величезних ресурсів, яких місцеві бюджети не мають. "Модернізація та захист енергетичної інфраструктури України не повинні фінансуватися коштом населення", — підкреслив Ігор Терехов.