«Ми цього навантаження не витримаємо»: Голова Асоціації прифронтових громад виступив проти підвищення тарифів

Питання модернізації та захисту енергетичної інфраструктури України має вирішуватися на державному рівні, а не через підвищення тарифів для громадян. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: Візія прифронтових громад 2026".

Мер наголосив, що енергетика сьогодні є базовою умовою виживання кожної громади. Проте реалізація проєктів із децентралізації енергосистеми, зокрема встановлення когенераційного обладнання, потребує величезних ресурсів, яких місцеві бюджети не мають.

"Модернізація та захист енергетичної інфраструктури України не повинні фінансуватися коштом населення", — підкреслив Ігор Терехов.

Необхідність державної підтримки

Очільник Асоціації акцентував на тому, що для прифронтових територій критично важливо мати чіткі механізми співфінансування. Захист енергооб’єктів та їх відновлення мають стати частиною цільової державної стратегії.

"Відновлення енергетики не має відбуватися за рахунок підвищення тарифів для людей і підприємств. Ми цього навантаження не витримаємо", — зазначив міський голова.

Енергетика як фундамент майбутнього

За словами Терехова, доступна та стабільна енергія є головним фактором, що визначатиме спроможність міст до відновлення у найближчі роки. Без системної допомоги з боку держави громадам буде вкрай важко забезпечити життєдіяльність у прифронтових умовах.

Тому Ігор Терехов закликав до ухвалення спеціальної державної програми підтримки прифронтових громад, яка передбачала б не лише фінансову допомогу, а й конкретні кроки щодо захисту енергетичної інфраструктури від постійних загроз.

