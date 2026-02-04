Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко провела зустріч із керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком. Головною темою обговорення став захист прав українців при оплаті за комунальні послуги в умовах війни.

Перерахунок платіжок за січень: Юлія Свириденко доручила жорстко контролювати надавачів послуг

Контроль за справедливими платіжками

Урядовиця наголосила на необхідності суворого моніторингу роботи комунальних підприємств, аби рішення Кабінету Міністрів виконувалося в повному обсязі:

"Доручила забезпечити нагляд та контроль за дотриманням надавачами послуг рішення Уряду про перерахунок плати за комунальні послуги, а також реагувати на кожен випадок порушення прав споживачів".

Як відбуватиметься перерахунок

Важливою деталлю є те, що громадянам не потрібно звертатися до установ особисто. Процес має бути максимально спрощеним:

"Перерахунок мають здійснити самі надавачі послуг, комунальні підприємства. Це має відбутися автоматично за період з 1 січня, без додаткових заяв від людей, і відобразитися у платіжках вже у лютому".

Рішення про перерахунок охоплює три ключові сфери:

теплопостачання;

водопостачання;

вивезення побутових відходів.

Справедлива оплата в умовах війни

Юлія Свириденко чітко окреслила позицію держави щодо випадків, коли через російську агресію мешканці залишалися без критично важливих ресурсів:

"Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати".

