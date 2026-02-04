Первая вице-премьер-министр — министерша экономики Украины Юлия Свириденко провела встречу с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком. Главной темой обсуждения стала защита прав украинцев при оплате коммунальных услуг в условиях войны.

Перерасчет платежек за январь: Юлия Свириденко поручила жестко контролировать поставщиков услуг

Контроль за справедливыми платежками

Чиновница отметила необходимость строгого мониторинга работы коммунальных предприятий, чтобы решение Кабинета Министров выполнялось в полном объеме:

"Поручила обеспечить надзор и контроль за соблюдением поставщиками услуг решения Правительства о перерасчете платы за коммунальные услуги, а также реагировать на каждый случай нарушения прав потребителей".

Как будет происходить перерасчет

Важной деталью является то, что гражданам не нужно обращаться в учреждения лично. Процесс должен быть максимально упрощенным:

"Пересчет должны произвести сами поставщики услуг, коммунальные предприятия. Это должно произойти автоматически за период с 1 января, без дополнительных заявлений от людей и отразиться в платежках уже в феврале".

Решение о перерасчете охватывает три ключевые сферы:

теплоснабжение;

водоснабжение;

вывоз бытовых отходов.

Справедливая оплата в условиях войны

Юлия Свириденко четко обозначила позицию государства относительно случаев, когда из-за российской агрессии жители оставались без критически важных ресурсов:

"Люди должны платить только за полученные услуги. Если из-за вражеских обстрелов тепла и воды не было, потребители не должны переплачивать".

