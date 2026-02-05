«Мы эту нагрузку не выдержим»: Глава Ассоциации прифронтовых громад выступил против повышения тарифов

Вопросы модернизации и защиты энергетической инфраструктуры Украины должны решаться на государственном уровне, а не из-за повышения тарифов для граждан. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, городской голова Харькова Игорь Терехов во время форума "Устойчивость, восстановление, развитие: Визия прифронтовых громад 2026".

«Мы эту нагрузку не выдержим»: Глава Ассоциации прифронтовых общин выступил против повышения тарифов

Мэр подчеркнул, что энергетика сегодня является базовым условием выживания каждого общества. Однако реализация проектов по децентрализации энергосистемы, в частности, установка когенерационного оборудования, требует огромных ресурсов, которых у местных бюджетов нет.

"Модернизация и защита энергетической инфраструктуры Украины не должны финансироваться на средства населения", — подчеркнул Игорь Терехов.

Необходимость государственной поддержки

Глава Ассоциации акцентировал внимание на том, что для прифронтовых территорий критически важно иметь четкие механизмы софинансирования. Защита энергообъектов и их восстановление должна стать частью целевой государственной стратегии.

"Восстановление энергетики не должно происходить за счет повышения тарифов для людей и предприятий. Мы эту нагрузку не выдержим", — отметил мэр.

Энергетика как фундамент будущего

По словам Терехова, доступная и стабильная энергия является главным фактором, определяющим способность городов к восстановлению в ближайшие годы. Без системной помощи со стороны государства общинам крайне трудно обеспечить жизнедеятельность в прифронтовых условиях.

Поэтому Игорь Терехов призвал к принятию специальной государственной программы поддержки прифронтовых громад, которая бы предусматривала не только финансовую помощь, но и конкретные шаги по защите энергетической инфраструктуры от постоянных угроз.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Юлия Свириденко отметила необходимость строгого мониторинга работы коммунальных предприятий, чтобы решение Кабинета Министров выполнялось в полном объеме: "Поручила обеспечить надзор и контроль за соблюдением предоставлятелями услуг решения Правительства о перерасчете платы за коммунальные услуги, а также реагировать на каждый.

Важной деталью является то, что гражданам не нужно обращаться в учреждения лично. Процесс должен быть максимально упрощен: "Пересчет должны осуществить сами поставщики услуг, коммунальные предприятия. Это должно произойти автоматически за период с 1 января, без дополнительных заявлений от людей, и отразиться в платежках уже в феврале".