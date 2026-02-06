В Украине начался прием заявок на дополнительные выплаты в размере 20 000 гривен для специалистов аварийно-восстановительных бригад. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Стартовал прием заявок через Дию: кто получит выплаты по 20 000 гривен

Речь идет об энергетиках, коммунальщиках, железнодорожниках и работниках сфер водо- и теплоснабжения, которые в январе 2026 ликвидировали последствия российских атак и аварий. По словам министра, "это поддержка для людей, которые в мороз, под обстрелами и в сверхсложных условиях возвращают в дома свет, тепло и воду и обеспечивают движение железной дороги".

Ключевые детали программы:

Кто подает заявку: Работникам не нужно ничего делать самостоятельно. Списки представляют руководители предприятий через портал Дия.

Охват: Минразвития уже передало данные о 157 предприятиях (около 6 500 коммунальщиков) и 623 работниках Укрзализныци.

Сроки: Дополнительные выплаты будут начисляться за январь, февраль и март 2026 в рамках экспериментального проекта.

Механизм: Руководители представляют списки с 6 по 15 число ежемесячно. Средства поступят на банковские счета работников до конца следующего месяца после выполнения работ (выплаты за январь – до конца февраля).

Финансирование обеспечивается из резервного фонда госбюджета. "Работаем, чтобы такая поддержка государства была системной", — подытожил Алексей Кулеба.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вопрос модернизации и защиты энергетической инфраструктуры Украины должен решаться на государственном уровне, а не из-за повышения тарифов для граждан. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, городской голова Харькова Игорь Терехов.

Мэр подчеркнул, что энергетика сегодня является базовым условием выживания каждой громады. Однако реализация проектов по децентрализации энергосистемы, в частности, установка когенерационного оборудования, требует огромных ресурсов, которых у местных бюджетов нет. "Модернизация и защита энергетической инфраструктуры Украины не должны финансироваться на средства населения", — подчеркнул Игорь Терехов.