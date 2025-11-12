Жителі 5 країн зможуть отримати український паспорт із множинного громадянства: хто це

Кабмін назвав перелік держав, громадяни яких можуть отримати громадянство України без необхідності відмовлятися від того, що вже є. У свою чергу, українці-жителі цих країн також можуть претендувати на другий паспорт, зберігаючи українську. Про це йдеться у матеріалі "BBC News Україна", посилаючись на уряд.

Паспорт громадянина України Фото: з відкритих джерел

Спочатку прогнозувалося, що в цьому списку буде кілька десятків країн, однак у затвердженому переліку їх лише п'ять, а саме США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія.

Таким чином, громадяни цих країн зможуть отримати паспорт України за спрощеною процедурою, а українці — паспорти цих держав, не втрачаючи свого.

"Як і очікувалося, уряд обрав країни, де на сьогодні найбільше українців: у Канаді та США – нащадків попередніх хвиль мігрантів із паспортами цих країн, тоді як у Німеччині, Польщі та Чехії – українців-біженців від війни", — зазначили автори матеріалу.

Зазначається, що спрощений порядок передбачає, що громадяни цих п'яти країн не повинні подавати письмову відмову від свого громадянства. Водночас, вони мають лише подати декларацію про визнання себе громадянином України, це можна буде зробити навіть в онлайн-форматі.

Щодо інших вимог, то журналісти зазначили, що вони залишаються такими самими, як і були: потрібно прожити в Україні не менше п'яти років, скласти іспити з української мови, історії та основ Конституції. Значно лояльніші вимоги ввели для іноземців (незалежно від підданства), які воюють за Україну, мають особливі заслуги перед державою, зазнають політичних утисків у своїй країні.

