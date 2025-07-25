Подконтрольные кремлю СМИ со ссылкой на пророссийского блогера и бывшего украинского политика Игоря Мосийчука тиражируют информацию, что якобы "экс-министр обороны Украины Рустем Умеров имеет гражданство США и именно это помешало его назначению послом". Об этом сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк.

«"Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров имеет гражданство США": что известно

В действительности: в публичных декларациях Умерова с 2020-2024 гг. указано только украинское гражданство, нет никаких признаков наличия у него двойного гражданства или налоговых обязательств в США.

Кроме того, Закон прямо запрещает госслужащим иметь другое гражданство, и даже новый закон о множественном гражданстве сохраняет эту норму для чиновников, отмечают фактчекеры StopFake .

Также в декабре 2023 года в Минобороны Украины официально опровергли фейк по поводу американского гражданства у детей и жены Умерова.

Его семья уехала в США еще в 2016 году из-за угроз их жизни, ведь Умеров активно занимался деоккупацией Крыма. Их украинские паспорта были только выданы в посольстве в США, что не дает автоматического гражданства этой страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Марьяна Безуглая сообщила, где жена и дети Рустема Умерова.

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая опубликовала в своем телеграм-канале информацию о министре обороны Украины Рустеме Умерове.

"Вы же знали, что жена, дети, брат и отец украинского министра обороны Рустема Умерова живут в США? Патриотичненько", — пишет нардепка. В то же время, она сравнивает Умерова с другим политиком, чей племянник погиб на войне.