logo

BTC/USD

116517

ETH/USD

3651.18

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы «Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров имеет гражданство США»: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

«Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров имеет гражданство США»: что известно

Россияне снова распространяют пропаганду об украинском руководстве

25 июля 2025, 21:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Подконтрольные кремлю СМИ со ссылкой на пророссийского блогера и бывшего украинского политика Игоря Мосийчука тиражируют информацию, что якобы "экс-министр обороны Украины Рустем Умеров имеет гражданство США и именно это помешало его назначению послом". Об этом сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк.

«Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров имеет гражданство США»: что известно

«"Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров имеет гражданство США": что известно

«Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров имеет гражданство США»: что известно - фото 2

В действительности: в публичных декларациях Умерова с 2020-2024 гг. указано только украинское гражданство, нет никаких признаков наличия у него двойного гражданства или налоговых обязательств в США.

Кроме того, Закон прямо запрещает госслужащим иметь другое гражданство, и даже новый закон о множественном гражданстве сохраняет эту норму для чиновников, отмечают фактчекеры StopFake .

Также в декабре 2023 года в Минобороны Украины официально опровергли фейк по поводу американского гражданства у детей и жены Умерова.

Его семья уехала в США еще в 2016 году из-за угроз их жизни, ведь Умеров активно занимался деоккупацией Крыма. Их украинские паспорта были только выданы в посольстве в США, что не дает автоматического гражданства этой страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Марьяна Безуглая сообщила, где жена и дети Рустема Умерова.

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая опубликовала в своем телеграм-канале информацию о министре обороны Украины Рустеме Умерове.

"Вы же знали, что жена, дети, брат и отец украинского министра обороны Рустема Умерова живут в США? Патриотичненько", — пишет нардепка. В то же время, она сравнивает Умерова с другим политиком, чей племянник погиб на войне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости