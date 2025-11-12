logo

Жители 5 стран смогут получить украинский паспорт по множественному гражданству: кто это
Жители 5 стран смогут получить украинский паспорт по множественному гражданству: кто это

Как и ожидалось, правительство выбрало страны, где на сегодня больше всего украинцев

12 ноября 2025, 16:33
Автор:
Кравцев Сергей

Кабмин назвал перечень государств, граждане которых могут получить гражданство Украины без необходимости отказываться от уже имеющегося. В свою очередь украинцы-жители этих стран также могут претендовать на второй паспорт, сохраняя украинский. Об этом говорится в материале "BBC News Украина", ссылаясь на правительство.

Жители 5 стран смогут получить украинский паспорт по множественному гражданству: кто это

Паспорт гражданина Украины. Фото: из открытых источников

Изначально прогнозировалось, что в этом списке будет несколько десятков стран, однако в утвержденном перечне их только пять, а именно США, Канада, Германия, Польша и Чехия.

Таким образом граждане этих стран смогут получить паспорт Украины по упрощенной процедуре, а украинцы — паспорта этих государств, не теряя своего.

"Как и ожидалось, правительство выбрало страны, где на сегодня больше всего украинцев: в Канаде и США — потомков предыдущих волн мигрантов с паспортами этих стран, тогда как в Германии, Польше и Чехии — украинцев-беженцев от войны", — отметили авторы материала.

Отмечается, что упрощенный порядок предусматривает, что граждане этих пяти стран не должны подавать письменный отказ от своего гражданства. В то же время они должны лишь подать декларацию о признании себя гражданином Украины, это можно будет сделать даже в онлайн-формате.

Что касается других требований, то журналисты отметили, что они остаются такими же, как и были: нужно прожить в Украине не менее пяти лет, сдать экзамены по украинскому языку, истории и основам Конституции. Значительно более лояльные требования ввели для иностранцев (независимо от подданства), которые воюют за Украину, имеют особые заслуги перед государством, испытывают политические притеснения в своей стране.

Читайте также на портале "Комментарии" — "экс-министр обороны Украины Рустем Умеров имеет гражданство США": что известно.




Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cew4pp0np2yo
