Головна Новини Суспільство події Зеленського жорстко рознесли за ідею мобілізації нардепів: главі держави висунули ультиматум
Зеленського жорстко рознесли за ідею мобілізації нардепів: главі держави висунули ультиматум

Виконавча директорка та співзасновниця ЦПК Дар’я Каленюк зазначила, що багато кроків на шляху євроінтеграції України залежать безпосередньо від Зеленського

18 березня 2026, 12:35
Клименко Елена

У Центрі протидії корупції (ЦПК) заявили, що не поділяють оптимістичний погляд на можливу мобілізацію народних депутатів, яку озвучив президент Володимир Зеленський. Виконавча директорка і співзасновниця організації Дар’я Каленюк піддала критиці таку заяву, назвавши її прикладом популізму, який може сподобатися певній частині українського суспільства, але має значно меншу цінність на практиці.

Зеленського жорстко рознесли за ідею мобілізації нардепів: главі держави висунули ультиматум

"Зеленський заявляє, що депутати повинні йти на фронт, але це лише популістична ініціатива. Звісно, вона виглядатиме привабливо для громадян, однак виникає питання: хто мобілізує самого президента?" — зазначила Каленюк.

Вона звернула увагу, що багато важливих кроків для євроінтеграції України безпосередньо залежать від рішень президента. 

"Чому Зеленський не виконує свої зобов'язання і не подає до Верховної Ради необхідні законопроєкти для просування євроінтеграційних процесів? Наприклад, обіцяний законопроєкт про Державне бюро розслідувань (ДБР), який мав бути поданий ще в січні. Чи все гаразд у команді президента на Банковій?" — риторично запитала вона.

Каленюк також нагадала, що реформа органів прокуратури, зокрема зміна процедури призначення генерального прокурора, є одним з важливих елементів для досягнення європейських стандартів. Вона зазначила, що не бачить жодних закликів від президента до своїх співробітників на Банковій, щоб вони виконували обов'язки на фронті.

"Наприклад, Андрій Єрмак обіцяв іти на фронт, але так і не пішов. А люди, наближені до президента, як Міндіч і Цукерман, тримають оборону в Ізраїлі. Це яскравий приклад популізму, який не має практичного змісту", — підсумувала Каленюк.

Як вже писали "Коментарі", Сили оборони України можуть повністю очистити Дніпропетровську область від російських військ, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він висловив думку, що ЗСУ мають всі шанси не лише завершити операцію в межах цієї області, а й вийти за її адміністративні кордони.



