Зеленского жестко разнесли по идее мобилизации нардепов: главе государства выдвинули ультиматум

В Центре противодействия коррупции (ГПК) заявили, что не разделяют оптимистический взгляд на возможную мобилизацию народных депутатов, озвученную президентом Владимиром Зеленским. Исполнительный директор и соучредитель организации Дарья Каленюк подвергла критике такое заявление, назвав его примером популизма, который может понравиться определенной части украинского общества, но имеет значительно меньшую ценность на практике.

"Зеленский заявляет, что депутаты должны идти на фронт, но это только популистическая инициатива. Конечно, она будет выглядеть привлекательно для граждан, однако возникает вопрос: кто мобилизует самого президента?" – отметила Каленюк.

Она обратила внимание, что многие важные шаги для евроинтеграции Украины напрямую зависят от решений президента.

"Почему Зеленский не выполняет свои обязательства и не подает в Верховную Раду необходимые законопроекты для продвижения евроинтеграционных процессов? Например, обещанный законопроект о Государственном бюро расследований (ГБР), который должен был быть подан еще в январе. Все ли в команде президента на Банковой?" – риторически спросила она.

Каленюк также напомнила, что реформа органов прокуратуры, в частности, изменение процедуры назначения генерального прокурора, является одним из важных элементов для достижения европейских стандартов. Она отметила, что не видит никаких призывов от президента к своим сотрудникам на Банковой, чтобы они исполняли обязанности на фронте.

"Например, Андрей Ермак обещал идти на фронт, но так и не ушел. А люди, приближенные к президенту, как Миндич и Цукерман, держат оборону в Израиле. Это яркий пример популизма, не имеющего практического содержания", — подытожила Каленюк.

Как уже писали "Комментарии", Силы обороны Украины могут полностью очистить Днепропетровскую область от российских войск, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он выразил мнение, что у ВСУ есть все шансы не только завершить операцию в пределах этой области, но и выйти за ее административные границы.