Зеленского жестко разнесли по идее мобилизации нардепов: главе государства выдвинули ультиматум
Зеленского жестко разнесли по идее мобилизации нардепов: главе государства выдвинули ультиматум

Исполнительный директор и соучредитель ЦПК Дарья Каленюк отметила, что многие шаги на пути евроинтеграции Украины зависят непосредственно от Зеленского.

18 марта 2026, 12:35
Клименко Елена

В Центре противодействия коррупции (ГПК) заявили, что не разделяют оптимистический взгляд на возможную мобилизацию народных депутатов, озвученную президентом Владимиром Зеленским. Исполнительный директор и соучредитель организации Дарья Каленюк подвергла критике такое заявление, назвав его примером популизма, который может понравиться определенной части украинского общества, но имеет значительно меньшую ценность на практике.

Фото: из открытых источников

"Зеленский заявляет, что депутаты должны идти на фронт, но это только популистическая инициатива. Конечно, она будет выглядеть привлекательно для граждан, однако возникает вопрос: кто мобилизует самого президента?" – отметила Каленюк.

Она обратила внимание, что многие важные шаги для евроинтеграции Украины напрямую зависят от решений президента.

"Почему Зеленский не выполняет свои обязательства и не подает в Верховную Раду необходимые законопроекты для продвижения евроинтеграционных процессов? Например, обещанный законопроект о Государственном бюро расследований (ГБР), который должен был быть подан еще в январе. Все ли в команде президента на Банковой?" – риторически спросила она.

Каленюк также напомнила, что реформа органов прокуратуры, в частности, изменение процедуры назначения генерального прокурора, является одним из важных элементов для достижения европейских стандартов. Она отметила, что не видит никаких призывов от президента к своим сотрудникам на Банковой, чтобы они исполняли обязанности на фронте.

"Например, Андрей Ермак обещал идти на фронт, но так и не ушел. А люди, приближенные к президенту, как Миндич и Цукерман, держат оборону в Израиле. Это яркий пример популизма, не имеющего практического содержания", — подытожила Каленюк.

Как уже писали "Комментарии", Силы обороны Украины могут полностью очистить Днепропетровскую область от российских войск, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он выразил мнение, что у ВСУ есть все шансы не только завершить операцию в пределах этой области, но и выйти за ее административные границы.



