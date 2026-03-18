Ворога зачищено: стало відомо, у якій області окупанти зазнали страшної поразки

Сили оборони України можуть повністю очистити Дніпропетровську область від російських військ, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він висловив думку, що ЗСУ мають всі шанси не лише завершити операцію в межах цієї області, а й вийти за її адміністративні кордони.

"Цілком ймовірно, що українські війська можуть розширити свої дії на територію Запорізької та Донецької областей, розпочавши зачистку в цих регіонах", — зазначив експерт.

Однак, як зауважив Коваленко, російські війська наразі проводять перегрупування, і їхній наступ у Запорізькій області не принесе тих результатів, на які вони розраховували в травні-червні.

"На початку літа росіяни планували активізувати свої наступальні дії, а березень-квітень мали бути етапом підготовки умов для цієї операції. Однак цей план виявився провальним", — зазначив він.

Експерт попередив, що після перегрупування і посилення російських сил на фронті, противник може спробувати відновити свої позиції, використовуючи резерви та перекидаючи війська з угруповання "Дніпро". За його словами, окупанти не відмовляться від ідеї наступу і, ймовірно, знову спробують захопити частину Дніпропетровщини влітку, коли погодні умови дозволять їм знову активізувати бойові дії.

"Вони розраховуватимуть на теплу погоду, відсутність бездоріжжя та можливість більш ефективно використовувати колісний автотранспорт. Крім того, росіяни можуть застосувати тактику малих груп, використовуючи густу рослинність, що розростеться влітку", — пояснив Коваленко.

