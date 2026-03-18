Силы обороны Украины могут полностью очистить Днепропетровскую область от российских войск, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он выразил мнение, что у ВСУ есть все шансы не только завершить операцию в пределах этой области, но и выйти за ее административные границы.

"Вполне возможно, что украинские войска могут расширить свои действия на территорию Запорожской и Донецкой областей, начав зачистку в этих регионах", — отметил эксперт.

Однако, как отметил Коваленко, российские войска сейчас проводят перегруппировку, и их наступление в Запорожской области не принесет результатов, на которые они рассчитывали в мае-июне.

"В начале лета россияне планировали активизировать свои наступательные действия, а март-апрель должен быть этапом подготовки условий для этой операции. Однако этот план оказался провальным", — отметил он.

Эксперт предупредил, что после перегруппировки и усиления российских сил на фронте противник может попытаться восстановить свои позиции, используя резервы и опрокидывая войска из группировки "Днепр". По его словам, оккупанты не откажутся от идеи наступления и, вероятно, снова попытаются захватить часть Днепропетровщины летом, когда погодные условия позволят им снова активизировать боевые действия.

"Они будут рассчитывать на теплую погоду, отсутствие бездорожья и возможность более эффективно использовать колесный автотранспорт. Кроме того, россияне могут применить тактику малых групп, используя густую растительность, которая разрастется летом", — пояснил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в Москве в последнее время наблюдается увеличение атак дронов, что повлекло за собой развертывание мобильно-огневых групп вблизи Кремля. Это свидетельствует о том, что Россия выражает определенный страх перед такими ударами, и эта реакция достаточно логична ввиду современных угроз с воздуха. Как пояснил авиаэксперт Анатолий Храпчинский, хотя ПВО в Москве достаточно мощное, уничтожение дронов, в частности ударных беспилотников, остается непростой задачей.