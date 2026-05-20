Зеленського та уряд закликають дати компенсації за житло: чи є відповідь
Зеленського та уряд закликають дати компенсації за житло: чи є відповідь

Сертифікати за житло у зоні бойових дій: петиція українців набрала голоси та пішла на розгляд Кабміну

20 травня 2026, 17:03
Автор:
Недилько Ксения

Українці вимагають змінити підходи до надання державної допомоги громадянам, чия нерухомість опинилася в епіцентрі бойових дій. Відповідне колективне звернення на офіційному порталі успішно подолало необхідний бар'єр у 25 тисяч голосів.

Ілюстративне фото

У тексті ініціативи наголошується, що чинна система підтримки є несправедливою, оскільки ігнорує реальні умови, в яких опинилися тисячі родин.

"Автор закликає внести зміни у законодавство та дати людям можливість отримувати компенсацію або житловий сертифікат не лише тоді, коли будинок офіційно зруйнований, а й у випадках, коли житло розташоване в зоні активних бойових дій і фактично стало непридатним для життя", — йдеться у повідомленні про успішний збір підписів.

Громадяни звертають увагу на те, що навіть юридично вцілілі споруди в прифронтових районах стають непридатними для перебування через повний колапс інфраструктури.

"Йдеться про населені пункти, де через постійні обстріли немає стабільного світла, води, газу, тепла, не працюють базові комунальні послуги або оголошена обов'язкова евакуація", — деталізують розробники звернення.

Відтепер, згідно з чинним регламентом, документ офіційно передано на опрацювання до урядових кабінетів. Тепер петицію має розглянути Кабінет Міністрів.

Крім того, вже понад рік Президент Зеленський не відповідає на петицію щодо законопроєкту 11161. На петиції також було зібрано 25505 підписів. У ній зверталися до Президента щодо початку видачі компенсації за зруйноване житло, яке лишилося на окупованій території.

Зеленського та уряд закликають дати компенсації за житло: чи є відповідь - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що західні регіони України продовжують приймати основну хвилю людей, які рятуються від війни. Більшість тих, хто сьогодні шукає житло в Ужгороді, Львові чи Івано-Франківську — це внутрішньо переміщені особи, чиї оселі на сході були вщент зруйновані окупантами, або ті, хто змушений залишати прифронтові міста через невпинні обстріли. Такий високий попит на безпеку суттєво тисне на ринок нерухомості.



