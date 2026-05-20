Зеленского и правительство призывают дать компенсации за жилье: есть ли ответ

Украинцы требуют изменить подходы к предоставлению государственной помощи гражданам, чья недвижимость очутилась в эпицентре боевых действий. Соответствующее коллективное обращение на официальном портале успешно преодолело необходимый барьер в 25 тысяч голосов.

Иллюстративное фото

В тексте инициативы отмечается, что действующая система поддержки несправедлива, поскольку игнорирует реальные условия, в которых оказались тысячи семей.

"Автор призывает внести изменения в законодательство и дать людям возможность получать компенсацию или жилищный сертификат не только тогда, когда здание официально разрушено, но и в случаях, когда жилье находится в зоне активных боевых действий и фактически стало непригодным для жизни", — говорится в сообщении об успешном сборе подписей.

Граждане обращают внимание на то, что даже юридически уцелевшие постройки в прифронтовых районах становятся непригодными для пребывания из-за полного коллапса инфраструктуры.

"Речь идет о населенных пунктах, где из-за постоянных обстрелов нет стабильного света, воды, газа, тепла, не работают базовые коммунальные услуги или объявлена обязательная эвакуация", — детализируют разработчики обращения.

Теперь, согласно действующему регламенту, документ официально передан на проработку в правительственные кабинеты. Теперь петицию должен рассмотреть Кабинет Министров.

Кроме того, уже более года Президент Зеленский не отвечает на петицию по законопроекту 11161. На петиции также было собрано 25505 подписей. В ней обращались к Президенту о начале выдачи компенсации за разрушенное жилье, которое осталось на оккупированной территории.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что западные регионы Украины продолжают принимать основную волну спасающихся от войны людей. Большинство тех, кто сегодня ищет жилье в Ужгороде, Львове или Ивано-Франковске — это внутренне перемещенные лица, чьи дома на востоке были разрушены оккупантами, или те, кто вынужден покидать прифронтовые города из-за неустанных обстрелов. Такой высокий спрос на безопасность существенно давит на рынок недвижимости.