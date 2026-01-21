logo_ukra

Зеленського прямо звинуватили у страшному злочині в Україні: що стаолося

Можна запитувати, що зробила міська влада, але насправді близько 80% цих питань залежить від українського уряду загалом

21 січня 2026, 15:25
Президент України Володимир Зеленський свого часу з гордістю анонсував запуск 1 ГВт нової енергії, однак, як показала практика, ці обіцянки так і не були реалізовані. У контексті нинішньої енергетичної кризи це стає особливо помітним. На думку відомого політика та дипломата Володимира Омеляна, замість системного державного підходу багато ініціатив було перекладено на плечі приватного бізнесу та місцевих громад.

Зеленського прямо звинуватили у страшному злочині в Україні: що стаолося

Фото: з відкритих джерел

"Фактично все знову спиралося на приватну ініціативу та обмежений бюджет місцевого самоврядування, який, по суті, був виснажений до межі. Його використовували під гучні обіцянки, наприклад, що коштом міських бюджетів закуповуватимуться дрони для охорони енергетичних об’єктів. У результаті ми отримали ні коштів, ні дронів, ні належного захисту критичної інфраструктури", — зазначив Омелян в ефірі КИЇВ24.  

За його словами, звісно, можна питати, що зробила міська влада, проте реальність така, що близько 80% проблем в енергетичній сфері — це питання виключно на рівні держави. Місцеві громади не мають необхідних ресурсів та повноважень, щоб самостійно вирішувати такі масштабні виклики.

Володимир Омелян також звернув увагу на величезну підтримку, яку Україна отримує від західних партнерів.

"Україна має шалене фінансування від Заходу, проте ключове питання не в кількості коштів, а в тому, як ми їх використовуємо. Адже ефективне та прозоре управління фінансами є критично важливим для забезпечення стабільності енергетики та безпеки країни", — підкреслив дипломат.

