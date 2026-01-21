Тимошенко на всю Україну визнала свою поразку: озвучено шокуючу заяву

Народна депутатка та очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко повідомила журналістам, що не має наміру використовувати власні кошти для сплати застави, визначеної їй Вищим антикорупційним судом. Відповідну заяву політикиня зробила сьогодні безпосередньо в будівлі антикорупційного суду.

Фото: з відкритих джерел

За словами Тимошенко, її фінансові можливості не дозволяють самостійно внести встановлену судом суму. Водночас вона запевнила, що питанням застави активно займається вся партійна команда.

"Чесно скажу: у мене немає таких особистих фінансів. Тому я не можу внести свої кошти. Проте знаю, що вся моя команда, депутати, члени партії, всі регіональні структури працюють над тим, щоб не дати їм (антикорупційним органам) мене арештувати", — наголосила лідерка "Батьківщини".

За інформацією медіа, станом на 20 січня з необхідних 33,2 мільйона гривень на рахунок суду за Юлію Тимошенко вже було перераховано 13,5 мільйона гривень. Відповідно до рішення суду, повна сума застави має бути внесена до завершення поточної доби.

Паралельно Вищий антикорупційний суд розглядає ще одне клопотання, подане Національним антикорупційним бюро України. Йдеться про можливий арешт коштів на зарплатному рахунку народної депутатки. Сума, яку просять заблокувати слідчі, становить 1,9 мільйона гривень.

Раніше суд уже визначив запобіжний захід для Юлії Тимошенко, встановивши розмір застави на рівні 33,28 мільйона гривень. Водночас Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на значно вищій сумі — 50 мільйонів гривень, однак суддя обрав м’якший варіант. Сама Тимошенко неодноразово заявляла, що вважає порушену проти неї справу "політичним замовленням".

