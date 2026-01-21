Тимошенко на всю Украину признала свое поражение: озвучено шокирующее заявление

Народная депутат и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила журналистам, что не намерена использовать собственные средства для уплаты залога, определенного ей Высшим антикоррупционным судом. Соответствующее заявление политик сделала сегодня непосредственно в здании антикоррупционного суда.

Фото: из открытых источников

По словам Тимошенко, ее финансовые возможности не позволяют самостоятельно внести установленную судом сумму. В то же время, она заверила, что вопросом залога активно занимается вся партийная команда.

"Честно скажу: у меня нет таких личных финансов. Потому я не могу внести свои средства. Однако знаю, что вся моя команда, депутаты, члены партии, все региональные структуры работают над тем, чтобы не дать им (антикоррупционным органам) меня арестовать", — подчеркнула лидер "Батькивщины".

По информации медиа, по состоянию на 20 января из необходимых 33,2 миллионов гривен на счет суда за Юлию Тимошенко уже было перечислено 13,5 миллионов гривен. Согласно решению суда, полная сумма залога должна быть внесена до истечения текущих суток.

Параллельно Высший антикоррупционный суд рассматривает еще одно ходатайство, поданное Национальным антикоррупционным бюро Украины. Речь идет о возможном аресте средств на зарплатном счете народного депутата. Сумма, которую просят заблокировать следователи, составляет 1,9 миллиона гривен.

Ранее суд уже определил меру пресечения для Юлии Тимошенко, установив размер залога на уровне 33,28 миллиона гривен. В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на значительно более высокой сумме — 50 миллионов гривен, однако судья избрал более мягкий вариант. Сама Тимошенко неоднократно заявляла, что считает возбужденное против нее дело "политическим заказом".

Портал "Комментарии" ранее писал, что мирные переговоры по завершению войны невозможны без непосредственного участия Украины, а любой диалог с Россией не может вестись с позиции слабости. Поэтому для Киева жизненно важно сохранять внутреннюю сплоченность и продолжать получать всестороннюю поддержку от международных партнеров — как в военной, так и в политической плоскости. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в своем сообщении в сети.