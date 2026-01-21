Зеленского прямо обвинили в страшном преступлении в Украине: что случилось

Президент Украины Владимир Зеленский в свое время с гордостью анонсировал запуск 1 ГВт новой энергии, однако, как показала практика, эти обещания так и не были реализованы. В контексте нынешнего энергетического кризиса это становится особенно заметным. По мнению известного политика и дипломата Владимира Емельяна, вместо системного государственного подхода многие инициативы были переведены на плечи частного бизнеса и местных общин.

Фото: из открытых источников

"Фактически все опять опиралось на частную инициативу и ограниченный бюджет местного самоуправления, который, по сути, был истощен до предела. Его использовали под громкие обещания, например, что на средства городских бюджетов будут закупаться дроны для охраны энергетических объектов. В результате мы получили ни средств, ни дронов, ни надлежащей защиты 2 и 4".

По его словам, конечно, можно спрашивать, что сделали городские власти, однако реальность такова, что около 80% проблем в энергетической сфере — это вопрос исключительно на уровне государства. У местных общин нет необходимых ресурсов и полномочий, чтобы самостоятельно решать такие масштабные вызовы.

Владимир Емельян также обратил внимание на огромную поддержку, получаемую Украиной от западных партнеров.

"Украина имеет безумное финансирование от Запада, однако ключевой вопрос не в количестве средств, а в том, как мы их используем. Ведь эффективное и прозрачное управление финансами является критически важным для обеспечения стабильности энергетики и безопасности страны", — подчеркнул дипломат.

Как уже писали "Комментарии", народная депутат и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила журналистам, что не намерена использовать собственные средства для уплаты залога, определенного ей Высшим антикоррупционным судом. Соответствующее заявление политика сделала сегодня непосредственно в здании антикоррупционного суда.