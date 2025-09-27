Зеленський зробив жорстке попередження Угорщини після провокації з розвіддроном

Україна знає, що саме намагався знайти угорський розвідувальний дрон над Закарпаттям. Угорщина робить дуже небезпечні речі – насамперед собі. Про це під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Президент підтвердив, що було зафіксовано один угорський розвідувальний дрон над Україною. Збройними силами та розвідкою публічно було продемонстровано відповідні докази, оскільки Угорщина намагалася звинуватити Україну у "вигадках".

"Там усе є, зафіксовано переміщення в електронному вигляді, є фото, є там різні речі. Тому я позитиву з угорського боку, я не про населення, від керівництва Угорщини не бачу кроків назустріч. Але, безумовно, ми завжди готові до діалогу", — сказав глава держави.

Зеленський додав, що дуже важливий момент, що саме шукав угорський дрон. І ось тут Угорщина починає робити дуже небезпечні для неї речі.

"Оце дуже важливо, що розвідник угорський вивчає на території України. Я, в принципі, розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі. Дуже небезпечні речі, перш за все для себе", — зазначив президент.

Зазначимо, раніше Володимир Зеленський заявив, що він доручив військовим відповідно реагувати у разі, якщо угорські розвідувальні дрони знову порушать повітряний простір України. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

"Наші військові доповіли про, відверто кажучи, дуже дивні події на кордоні між Україною та Угорщиною. Було зафіксовано польоти дронів-розвідників. Я дав завдання військовим провести детальну перевірку і наступного разу, якщо такі дрони з'являться знову, діяти відповідно — заради оборони нашої держави", – сказав Зеленський.

