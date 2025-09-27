Зеленський зробив жорстке попередження Угорщини після провокації з розвіддроном

Рубрики
Кравцев Сергей
Україна знає, що саме намагався знайти угорський розвідувальний дрон над Закарпаттям. Угорщина робить дуже небезпечні речі – насамперед собі. Про це під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.
Дрон. Фото: з відкритих джерел
Президент підтвердив, що було зафіксовано один угорський розвідувальний дрон над Україною. Збройними силами та розвідкою публічно було продемонстровано відповідні докази, оскільки Угорщина намагалася звинуватити Україну у "вигадках".
Зеленський додав, що дуже важливий момент, що саме шукав угорський дрон. І ось тут Угорщина починає робити дуже небезпечні для неї речі.
Зазначимо, раніше Володимир Зеленський заявив, що він доручив військовим відповідно реагувати у разі, якщо угорські розвідувальні дрони знову порушать повітряний простір України. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.
