Зеленский сделал жесткое предупреждение Венгрии после провокации с разведдроном

Украина знает, что именно пытался найти венгерский разведывательный дрон над Закарпатьем. Венгрия делает очень опасные вещи – прежде всего для себя. Об этом во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Дрон. Фото: из открытых источников

Президент подтвердил, что был зафиксирован один венгерский разведывательный дрон над Украиной. Вооруженными силами и разведкой публично были продемонстрированы соответствующие доказательства, поскольку Венгрия пыталась обвинить Украину в "выдумках".

"Там все есть, зафиксировано перемещение в электронном виде, есть фото, есть там разные вещи. Поэтому я позитива с венгерской стороны, я не о населении, от руководства Венгрии не вижу шагов навстречу. Но, безусловно, мы всегда готовы к диалогу", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что очень важный момент, что именно искал венгерский дрон. И вот здесь Венгрия начинает делать очень опасные для нее вещи.

"Вот это очень важно, что разведчик венгерский изучает на территории Украины. Я, в принципе, понимаю, что. И считаю, что они делают очень опасные вещи. Очень опасные вещи, прежде всего для себя", — отметил президент.

Отметим, ранее Владимир Зеленский заявил, что он поручил военным соответственно реагировать в случае, если венгерские разведывательные дроны снова нарушат воздушное пространство Украины. Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

"Наши военные доложили о, откровенно говоря, очень странных событиях на границе между Украиной и Венгрией. Были зафиксированы полеты дронов-разведчиков. Я дал задачу военным провести детальную проверку и в следующий раз, если такие дроны появятся снова, действовать соответственно — ради обороны нашего государства", – сказал Зеленский.

