Зеленский сделал жесткое предупреждение Венгрии после провокации с разведдроном

Кравцев Сергей
Украина знает, что именно пытался найти венгерский разведывательный дрон над Закарпатьем. Венгрия делает очень опасные вещи – прежде всего для себя. Об этом во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Дрон. Фото: из открытых источников
Президент подтвердил, что был зафиксирован один венгерский разведывательный дрон над Украиной. Вооруженными силами и разведкой публично были продемонстрированы соответствующие доказательства, поскольку Венгрия пыталась обвинить Украину в "выдумках".
Зеленский добавил, что очень важный момент, что именно искал венгерский дрон. И вот здесь Венгрия начинает делать очень опасные для нее вещи.
Отметим, ранее Владимир Зеленский заявил, что он поручил военным соответственно реагировать в случае, если венгерские разведывательные дроны снова нарушат воздушное пространство Украины. Об этом он заявил в своем вечернем обращении.
