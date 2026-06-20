Зеленський задав тренд: ще один президент повертає найвищу нагороду Польщі

Колишній президент України Леонід Кучма оголосив про відмову від Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі, яку він отримав ще у 1997 році. Таке рішення стало реакцією на крок президента Польщі Кароля Навроцького, який раніше позбавив цієї ж відзнаки чинного президента України Володимира Зеленського.

Леонід Кучма. Фото: з відкритих джерел

Про свою позицію другий президент України повідомив через Фонд Леоніда Кучми "Україна". У заяві він наголосив, що протягом усієї своєї каденції вважав розвиток стратегічного партнерства між Києвом і Варшавою одним із головних пріоритетів української зовнішньої політики.

Кучма нагадав про багаторічну співпрацю з колишнім президентом Польщі Александром Кваснєвським, результатом якої стала історична декларація про примирення між двома народами. За його словами, саме принцип "Пробачаємо і просимо пробачення", сформований за підтримки Папи Римського Івана Павла ІІ, став фундаментом українсько-польського порозуміння на десятиліття вперед.

Колишній глава держави підкреслив, що Польща стала одним із головних союзників України після початку повномасштабного російського вторгнення, а допомога польського суспільства мільйонам українців назавжди залишиться важливою сторінкою в історії двох народів.

Водночас Кучма визнав, що рішення польської влади щодо Зеленського стало для нього неприйнятним. На його переконання, жодна країна не має права нав’язувати Україні власне трактування історії або визначати, кого український народ повинен вважати своїми героями.

Попри жорсткий крок, колишній президент закликав не допустити руйнування стратегічного партнерства між двома державами. Він наголосив, що історичні суперечки не можуть затьмарювати сучасні виклики, зокрема загрозу з боку Росії, яка залишається спільною для Києва та Варшави.

Кучма висловив сподівання, що українські та польські політики зможуть знайти мудрі рішення для подолання нинішньої кризи та зберегти союзницькі відносини, які залишаються важливими для безпеки всієї Центрально-Східної Європи.

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