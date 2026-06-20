Зеленский задал тренд: еще один президент возвращает самую высокую награду Польше

Бывший президент Украины Леонид Кучма объявил об отказе от Ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши, которую он получил еще в 1997 году. Такое решение стало реакцией на шаг президента Польши Кароля Навроцкого, ранее лишившего этого же отличия действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Леонид Кучма. Фото: из открытых источников

О своей позиции второй президент Украины сообщил через Фонд Леонида Кучмы "Украина". В заявлении он подчеркнул, что на протяжении всей своей каденции считал развитие стратегического партнерства между Киевом и Варшавой одним из главных приоритетов украинской внешней политики.

Кучма напомнил о многолетнем сотрудничестве с бывшим президентом Польши Александром Квасьневским, результатом которого стало историческое право на примирение между двумя народами. По его словам, именно принцип "Прощаем и просим прощения", сформированный при поддержке Папы Римского Иоанна Павла ІІ, стал фундаментом украинско-польского взаимопонимания на десятилетие вперед.

Бывший глава государства подчеркнул, что Польша стала одним из главных союзников Украины после начала полномасштабного российского вторжения, а помощь польского общества миллионам украинцев навсегда остается важной страницей в истории двух народов.

В то же время Кучма признал, что решение польских властей относительно Зеленского стало для него неприемлемым. По его убеждению, ни одна страна не имеет права навязывать Украине собственную трактовку истории или определять, кого украинский народ должен считать своими героями.

Несмотря на жесткий шаг, бывший президент призвал не допустить разрушения стратегического партнерства между двумя государствами. Он подчеркнул, что исторические споры не могут омрачать современные вызовы, в частности, угрозу со стороны России, которая остается общей для Киева и Варшавы.

Кучма надеется, что украинские и польские политики смогут найти мудрые решения для преодоления нынешнего кризиса и сохранить союзнические отношения, которые остаются важными для безопасности всей Центрально-Восточной Европы.

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