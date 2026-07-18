Зеленський вже шукає заміну Сирському: деталі можливої зміни головкому ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість кадрових змін у вищому військовому керівництві та вивчає варіанти можливої заміни головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на високопоставлене джерело в Офісі президента.

Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За інформацією співрозмовника видання, найближчими днями глава держави має намір провести серію зустрічей із представниками військового командування. Під час консультацій Зеленський планує заслухати оцінки ситуації на фронті та обговорити з потенційними кандидатами перспективи керівництва українською армією.

Як стверджує джерело, остаточне рішення залежатиме від того, чи вдасться знайти воєначальника, здатного забезпечити безперервне управління військами та зберегти ефективність оборони на всій лінії фронту, довжина якої перевищує 1200 кілометрів.

Financial Times зазначає, що питання можливої зміни головнокомандувача стало особливо актуальним після загострення внутрішнього конфлікту між військовим та політичним керівництвом. За даними видання, після відставки міністра оборони Михайла Федорова протестні акції поступово трансформувалися у ширшу кампанію із критикою Олександра Сирського. У публікації стверджується, що під час однієї з акцій біля будівлі офісу президента звучали вимоги про відставку головнокомандувача.

Газета також нагадує про нещодавню заяву Володимира Зеленського, в якій він визнав існування серйозних розбіжностей між Сирським та Федоровим. За словами президента, відносини між ними погіршилися настільки, що пряме спілкування фактично припинилося, а обговорювати робочі питання сторони могли лише за його особистого посередництва.

На момент публікації офіційних рішень про звільнення Олександра Сирського не ухвалювалося. Українська влада також не підтверджувала інформацію Financial Times про підготовку кадрових змін у керівництві Збройних сил.

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