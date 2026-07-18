Зеленский уже ищет замену Сырскому: детали возможной смены главка ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность кадровых изменений в высшем военном руководстве и изучает варианты возможной замены главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Офисе президента.

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По информации собеседника издания, в ближайшие дни глава государства намерен провести серию встреч с представителями военного командования. Во время консультаций Зеленский планирует заслушать оценки ситуации на фронте, а также обсудить с потенциальными кандидатами перспективы руководства украинской армией.

Как утверждает источник, окончательное решение будет зависеть от того, удастся ли найти военачальника, способного обеспечить беспрерывное управление войсками и сохранить эффективность обороны на всей линии фронта, протяженность которой превышает 1200 километров.

Financial Times отмечает, что вопрос возможной смены главнокомандующего стал особенно актуальным после обострения внутреннего конфликта между военным и политическим руководством. По данным издания, после отставки министра обороны Михаила Федорова протестные акции постепенно трансформировались в более широкую кампанию с критикой Александра Сырского. В публикации утверждается, что во время одной из акций возле здания Офиса президента звучали требования об отставке главнокомандующего.

Газета также напоминает о недавнем заявлении Владимира Зеленского, в котором он признал существование серьезных разногласий между Сырским и Федоровым. По словам президента, отношения между ними ухудшились настолько, что прямое общение фактически прекратилось, а обсуждать рабочие вопросы стороны могли только при его личном посредничестве.

На момент публикации официальных решений об увольнении Александра Сырского не принималось. Украинские власти также не подтверждали информацию Financial Times о подготовке кадровых изменений в руководстве Вооруженных сил.

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