Зеленський відзначив героїв: понад тисяча військових отримали нагороди

Президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових державними нагородами за мужність і героїзм на фронті. Йдеться про масштабне нагородження, яке охопило понад тисячу захисників, частину з яких відзначено посмертно.

Президент України нагородив більше 1000 захисників державними відзнаками

Як повідомляють "Коментарі", відповідні рішення закріплені указами №317/2026 і №318/2026, оприлюдненими на офіційному сайті глави держави. Це одне з найбільших нагороджень за останній час, яке підкреслює внесок військових у захист України.

Які нагороди отримали військові

Серед відзначених — військовослужбовці різних підрозділів. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено 30 осіб, а орденом "За мужність" І ступеня — 11 військових.

Найбільшу кількість нагороджень становить орден "За мужність" ІІІ ступеня — його отримали понад 750 захисників, що свідчить про масовий прояв героїзму на передовій.

Крім того, орден Данила Галицького вручено трьом військовим, а медаллю "За військову службу Україні" нагороджено 121 особу.

Відзнаки за подвиги і самопожертву

Серед інших нагород — медаль "Захиснику Вітчизни", яку отримали 17 осіб, та медаль "За врятоване життя" — 16 військових. Також були присвоєні ордени Богдана Хмельницького І та ІІ ступенів, а трьох захисників відзначили нагрудним знаком "Хрест бойових заслуг".

Частину нагород вручено посмертно, що підкреслює ціну, яку українці платять за свободу та незалежність.

