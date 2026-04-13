Зеленский отметил героев: более тысячи военных получили награды

Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских военных государственными наградами за мужество и героизм на фронте. Речь идет о масштабном награждении, охватившем более тысячи защитников, часть из которых отмечена посмертно.

Президент Украины наградил более 1000 защитников государственными наградами

Как сообщают " Комментарии ", в соответствующие решения закреплены указами №317/2026 и №318/2026 , обнародованными на официальном сайте главы государства. Это одно из самых больших награждений за последнее время , которое подчеркивает вклад военных в защиту Украины.

Какие награды получили военные

Среди отмеченных – военнослужащие разных подразделений. В частности, орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены 30 человек, а орденом "За мужество" I степени – 11 военных.

Наибольшее количество награждений составляет орден "За мужество" ІІІ степени – его получили более 750 защитников , что свидетельствует о массовом проявлении героизма на передовой.

Кроме того, орден Даниила Галицкого вручен трем военным, а медалью "За военную службу Украине" награжден 121 человек.

Награды за подвиги и самопожертвование

Среди других наград – медаль "Защитнику Отчизны", которую получили 17 человек, и медаль "За спасенную жизнь" – 16 военных. Также были присвоены ордена Богдана Хмельницкого I и II ступеней, а троих защитников отметили нагрудным знаком "Крест боевых заслуг".

Часть наград вручена посмертно , что подчеркивает цену, которую украинцы платят за свободу и независимость.

