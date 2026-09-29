Зеленський ухвалив важливе рішення щодо Кравченка: де більше не значиться екс-генпрокурор

Президент України Володимир Зеленський виключив колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка зі складу Ради національної безпеки та оборони України. Відповідне рішення закріплено указом №970/2026 від 28 вересня, опублікованим на офіційному сайті президента.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Документ передбачає зміну статті 1 попереднього указу про склад РНБО. Зокрема, із переліку членів Ради виключено Руслана Кравченка.

"Виключити зі складу Ради національної безпеки та оборони України Р. Кравченка", — йдеться у тексті указу.

Рішення набуло чинності від дня опублікування документа. При цьому в самому указі не наводяться причини, якими обумовлено виключення Кравченка зі складу РНБО.

Руслан Кравченко раніше обіймав посаду генерального прокурора України. Після звільнення з цієї посади він продовжив роботу в державних структурах і входив до Ради національної безпеки і оборони.

Новий указ став одним із кількох кадрових рішень, опублікованих президентом наприкінці вересня. У той же час глава держави підписав документи про інші зміни в системі державного управління.

Сам факт виключення із РНБО не означає окремого рішення про звільнення з іншої державної посади – указ стосується саме складу Ради.

РНБО є координаційним органом з питань національної безпеки та оборони за президента України. До його складу входять представники вищого керівництва держави та керівники ключових силових та державних відомств.

Кравченко очолював Офіс генерального прокурора з 2025 року. Його призначення на цю посаду відбулось після відповідного рішення Верховної Ради.

Наразі президентський указ фіксує лише зміну складу РНБО. Додаткових пояснень щодо причин кадрового рішення в опублікованому документі немає.

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