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Зеленский принял важное решение по Кравченко: где больше не значится экс-генпрокурор

Президент подписал новый указ о составе Совета нацбезопасности и обороны. Документ вступил в силу сразу после публикации, однако причины решения глава государства не уточнил

29 сентября 2026, 09:31
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский исключил бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующее решение закреплено указом №970/2026 от 28 сентября, опубликованным на официальном сайте президента.

Зеленский принял важное решение по Кравченко: где больше не значится экс-генпрокурор

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Документ предусматривает изменение статьи 1 предыдущего указа о составе СНБО. В частности, из перечня членов Совета исключён Руслан Кравченко.

"Исключить из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Р. Кравченко", — говорится в тексте указа.

Решение вступило в силу со дня опубликования документа. При этом в самом указе не приводятся причины, которыми было обусловлено исключение Кравченко из состава СНБО.

Руслан Кравченко ранее занимал должность генерального прокурора Украины. После ухода с этого поста он продолжил работу в государственных структурах и входил в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Новый указ стал одним из нескольких кадровых решений, опубликованных президентом в конце сентября. В тот же период глава государства подписал документы о других изменениях в системе государственного управления.

Сам факт исключения из СНБО не означает отдельного решения об увольнении с другой государственной должности – указ касается именно состава Совета.

СНБО является координационным органом по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте Украины. В его состав входят представители высшего руководства государства и руководители ключевых силовых и государственных ведомств.

Кравченко возглавлял Офис генерального прокурора с 2025 года. Его назначение на эту должность состоялось после соответствующего решения Верховной Рады.

На данный момент президентский указ фиксирует только изменение состава СНБО. Дополнительных объяснений относительно причин кадрового решения в опубликованном документе нет.

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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/9702026-61821
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