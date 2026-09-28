Россия уже в огне: Зеленский заявил о важных попаданиях в РФ

Украина нанесла серию дальних ударов по российским военным, нефтяным и инфраструктурным объектам в ночь на 28 сентября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, назвав действия Сил обороны "дальнобойными санкциями" в ответ на российские атаки.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, украинские подразделения поразили два оборонных предприятия в Тульской и Воронежской областях. Какие именно объекты были атакованы и какой ущерб им нанесен, Зеленский подробно не уточнил.

Отдельно президент сообщил о работе подразделений Службы безопасности Украины по нефтяным объектам в Краснодарском крае России. По его словам, атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с российским нефтяным сектором.

Кроме того, украинские силы применили дальнобойные средства по объектам в Калужской и Орловской областях. Зеленский заявил, что эти объекты российская сторона использует для обеспечения дроновых атак по территории Украины.

В Брянской области, по словам президента, украинские подразделения наносили удары непосредственно по российскому военному контингенту. Также сообщается о поражении цели в акватории Черного моря.

"Последовательно отвечаем нашей дальнобойностью на российские удары против жизни", — заявил Зеленский.

Президент не раскрыл полный перечень примененного вооружения и не привел подробностей о характере повреждений на российских объектах. Информация о последствиях ударов со стороны независимых источников на момент заявления также оставалась ограниченной.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит использовать дальнобойные возможности в ответ на российские атаки. При этом он вновь призвал Россию прекратить эскалацию войны.

Ночная атака стала очередным примером расширения географии украинских ударов по российской территории. Киев в последние месяцы регулярно заявляет о поражении объектов нефтяной, военной и логистической инфраструктуры РФ, связывая их с обеспечением российской армии.

Москва традиционно не признает часть заявляемых Киевом результатов атак или предоставляет собственные версии произошедшего. Поэтому окончательные масштабы ущерба по ряду объектов требуют дополнительной проверки.

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