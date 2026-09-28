logo_ukra

BTC/USD

83042

ETH/USD

2667.26

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія вже у вогні: Зеленський заявив про важливі влучання в РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія вже у вогні: Зеленський заявив про важливі влучання в РФ

Президент повідомив про поразку військових та нафтових об'єктів відразу в кількох російських регіонах і назвав удари «дальнобійними санкціями»

28 вересня 2026, 14:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна завдала серії дальніх ударів по російських військових, нафтових та інфраструктурних об'єктах у ніч на 28 вересня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, назвавши дії Сил оборони "дальнобійними санкціями" у відповідь на російські атаки.

Росія вже у вогні: Зеленський заявив про важливі влучання в РФ

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, українські підрозділи вразили два оборонні підприємства у Тульській та Воронезькій областях. Яких саме об'єктів було атаковано і яких збитків їм завдано, Зеленський докладно не уточнив.

Окремо президент повідомив про роботу підрозділів Служби безпеки України щодо нафтових об'єктів у Краснодарському краї Росії. За його словами, атаки були спрямовані на інфраструктуру, пов'язану із російським нафтовим сектором.

Крім того, українські сили застосували далекобійні кошти на об'єктах у Калузької та Орловській областях. Зеленський заявив, що ці об'єкти російська сторона використовує для забезпечення атак дронів по території України.

У Брянській області, за словами президента, українські підрозділи завдавали ударів безпосередньо по російському військовому контингенту. Також повідомляється про поразку мети у акваторії Чорного моря.

"Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя", — заявив Зеленський.

Президент не розкрив повний перелік застосованого озброєння та не навів подробиць про характер пошкоджень на російських об'єктах. Інформація про наслідки ударів з боку незалежних джерел на момент заяви також залишалася обмеженою.

Зеленський наголосив, що Україна продовжить використовувати далекобійні можливості у відповідь на російські атаки. При цьому він знову закликав Росію припинити ескалацію війни.

Нічна атака стала черговим прикладом розширення географії українських ударів російською територією. Київ останніми місяцями регулярно заявляє про поразку об'єктів нафтової, військової та логістичної інфраструктури РФ, пов'язуючи їх із забезпеченням російської армії.

Москва традиційно не визнає частину результатів атак, що заявляються Києвом, або надає власні версії події. Тому остаточні масштаби збитків щодо ряду об'єктів потребують додаткової перевірки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москва без світла: доброволець ЗСУ назвав сценарій, який може повторити київські блекаути.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини