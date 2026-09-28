Росія вже у вогні: Зеленський заявив про важливі влучання в РФ

Україна завдала серії дальніх ударів по російських військових, нафтових та інфраструктурних об'єктах у ніч на 28 вересня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, назвавши дії Сил оборони "дальнобійними санкціями" у відповідь на російські атаки.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, українські підрозділи вразили два оборонні підприємства у Тульській та Воронезькій областях. Яких саме об'єктів було атаковано і яких збитків їм завдано, Зеленський докладно не уточнив.

Окремо президент повідомив про роботу підрозділів Служби безпеки України щодо нафтових об'єктів у Краснодарському краї Росії. За його словами, атаки були спрямовані на інфраструктуру, пов'язану із російським нафтовим сектором.

Крім того, українські сили застосували далекобійні кошти на об'єктах у Калузької та Орловській областях. Зеленський заявив, що ці об'єкти російська сторона використовує для забезпечення атак дронів по території України.

У Брянській області, за словами президента, українські підрозділи завдавали ударів безпосередньо по російському військовому контингенту. Також повідомляється про поразку мети у акваторії Чорного моря.

"Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя", — заявив Зеленський.

Президент не розкрив повний перелік застосованого озброєння та не навів подробиць про характер пошкоджень на російських об'єктах. Інформація про наслідки ударів з боку незалежних джерел на момент заяви також залишалася обмеженою.

Зеленський наголосив, що Україна продовжить використовувати далекобійні можливості у відповідь на російські атаки. При цьому він знову закликав Росію припинити ескалацію війни.

Нічна атака стала черговим прикладом розширення географії українських ударів російською територією. Київ останніми місяцями регулярно заявляє про поразку об'єктів нафтової, військової та логістичної інфраструктури РФ, пов'язуючи їх із забезпеченням російської армії.

Москва традиційно не визнає частину результатів атак, що заявляються Києвом, або надає власні версії події. Тому остаточні масштаби збитків щодо ряду об'єктів потребують додаткової перевірки.

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