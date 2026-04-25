Зеленський у Баку: чому союзники Москви змінюють правила гри

Візит президента України Володимира Зеленського до Азербайджану та його переговори з Ільхамом Алієвим свідчать про глибокі зміни у балансі сил на пострадянському просторі. Таку оцінку подіям дав публіцист і журналіст Віталій Портников.

На його думку, нинішня зустріч демонструє трансформацію ролі Росії в регіоні. Ще 22 лютого 2022 року Алієв перебував у Москві, де разом із Володимир Путін підписував так звану Московську декларацію. Це відбувалося фактично напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, коли Кремль уже ухвалив рішення про визнання псевдореспублік Донбасу.

Як зазначає Віталій Портников, тоді азербайджанський лідер чудово усвідомлював контекст подій, однак прагнув убезпечити власну країну, демонструючи лояльність Москві. Саме цим, на думку аналітика, пояснюється поспіх у підписанні документа.

Втім, за кілька років ситуація кардинально змінилася. Росія, втягнута у затяжну війну проти України, значно послабила свої позиції. Це, як вважає публіцист, дозволило Алієву діяти більш незалежно – аж до відкритого прийому в Баку українського президента, попри протистояння Києва і Москви.

Віталій Портников підкреслює: Кремль теоретично міг би відповісти на такі кроки, однак нині обмежений у можливостях через виснаження ресурсів війною. У результаті колишні союзники Росії дедалі частіше демонструють самостійну політику, що свідчить про поступову ерозію її впливу в регіоні.

Україна готова провести тристоронні переговори зі США та Росією в Азербайджані. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної прес-конференції із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.




