Зеленский в Баку: почему союзники Москвы изменяют правила игры

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан и его переговоры с Ильхамом Алиевым свидетельствуют о глубоких изменениях в балансе сил на постсоветском пространстве. Такую оценку происходящему дал публицист и журналист Виталий Портников.

По его мнению, сегодняшняя встреча демонстрирует трансформацию роли России в регионе. Еще 22 февраля 2022 года Алиев находился в Москве, где вместе с Владимиром Путиным подписывал так называемую Московскую декларацию. Это происходило фактически в преддверии полномасштабного вторжения в Украину, когда Кремль уже принял решение о признании псевдореспублика Донбасса.

Как отмечает Виталий Портников, тогда азербайджанский лидер прекрасно отдавал себе отчет в контексте событий, однако стремился обезопасить собственную страну, демонстрируя лояльность Москве. Именно этим, по мнению аналитика, объясняется спешка в подписании документа.

Впрочем, через несколько лет ситуация кардинально изменилась. Россия, вовлеченная в затяжную войну против Украины, значительно ослабила свои позиции. Это, как считает публицист, позволило Алиеву действовать независимо – вплоть до открытого приема в Баку украинского президента, несмотря на противостояние Киева и Москвы.

Виталий Портников подчеркивает: Кремль теоретически мог бы ответить на такие шаги, однако нынче ограничен в возможностях из-за истощения ресурсов войной. В результате бывшие союзники России все чаще демонстрируют самостоятельную политику, что свидетельствует о постепенной эрозии ее влияния в регионе.

Украина готова провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Азербайджане. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.




