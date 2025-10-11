logo_ukra

BTC/USD

112427

ETH/USD

3823.76

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Зеленський та Трамп провели телефонну розмову: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський та Трамп провели телефонну розмову: що відомо

Про розмову Зеленського та Трампа повідомив голова ВП Єрмак

11 жовтня 2025, 15:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у суботу, 11 жовтня, провели розмову. Про це йдеться у повідомленні глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Зеленський та Трамп провели телефонну розмову: що відомо

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Президент Зеленський зараз говорить із Президентом Трампом", — написав Андрій Єрмак.

Інших подробиць розмови двох лідерів він не розкрив.

Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів про продовження партнерських відносин зі США. Наступного тижня українська делегація вирушає за океан для важливих переговорів.

"Ми вдячні США та президенту Трампу. Трек співпраці зі США триває. Команда на чолі з Прем'єр-міністром Свириденком, разом із головою Офісу Єрмаком та моїм уповноваженим із санкційної політики Власюком буде на початку наступного тижня в США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також, переговор."

Також у США обговорюватиметься питання заморожених активів. Також український лідер зазначив, що триває підготовка щодо продовження роботи Коаліції охочих.                                                                                        

"Ми готуватимемо на жовтень-листопад відповідні наші дії, зустрічі та результати", — повідомив Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — мешканці понад третини областей України зазнали відключень світла через російські атаки восени. Чого чекати від російських обстрілів узимку? Наскільки Україна готова до нових атак? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини