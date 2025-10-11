Зеленський та Трамп провели телефонну розмову: що відомо

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у суботу, 11 жовтня, провели розмову. Про це йдеться у повідомленні глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Президент Зеленський зараз говорить із Президентом Трампом", — написав Андрій Єрмак.

Інших подробиць розмови двох лідерів він не розкрив.

Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів про продовження партнерських відносин зі США. Наступного тижня українська делегація вирушає за океан для важливих переговорів.

"Ми вдячні США та президенту Трампу. Трек співпраці зі США триває. Команда на чолі з Прем'єр-міністром Свириденком, разом із головою Офісу Єрмаком та моїм уповноваженим із санкційної політики Власюком буде на початку наступного тижня в США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також, переговор."

Також у США обговорюватиметься питання заморожених активів. Також український лідер зазначив, що триває підготовка щодо продовження роботи Коаліції охочих.

"Ми готуватимемо на жовтень-листопад відповідні наші дії, зустрічі та результати", — повідомив Володимир Зеленський.

