Зеленський та Трамп провели телефонну розмову: що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у суботу, 11 жовтня, провели розмову. Про це йдеться у повідомленні глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Інших подробиць розмови двох лідерів він не розкрив.
Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів про продовження партнерських відносин зі США. Наступного тижня українська делегація вирушає за океан для важливих переговорів.
Також у США обговорюватиметься питання заморожених активів. Також український лідер зазначив, що триває підготовка щодо продовження роботи Коаліції охочих.
Читайте також на порталі "Коментарі" — мешканці понад третини областей України зазнали відключень світла через російські атаки восени. Чого чекати від російських обстрілів узимку? Наскільки Україна готова до нових атак? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.