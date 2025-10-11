Зеленский и Трамп провели телефонный разговор: что известно

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в субботу, 11 октября, провели разговор. Об этом говорится в сообщении главы Офиса президента Андрея Ермака.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Других подробностей разговора двух лидеров он не раскрыл.
Стоит отметить, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о продолжении партнерских отношений с США. На следующей неделе украинская делегация отправляется за океан для важных переговоров.
Также в США будет обсуждаться вопрос замороженных активов. Также украинский лидер отметил, что продолжается подготовка по продолжению работы Коалиции желающих.
