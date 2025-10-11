logo

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор: что известно
НОВОСТИ

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор: что известно

О разговоре Зеленского и Трампа сообщил глава ОП Ермак

11 октября 2025, 15:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в субботу, 11 октября, провели разговор. Об этом говорится в сообщении главы Офиса президента Андрея Ермака.

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор: что известно

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Президент Зеленский сейчас говорит с Президентом Трампом", — написал Андрей Ермак.

Других подробностей разговора двух лидеров он не раскрыл.

Стоит отметить, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о продолжении партнерских отношений с США. На следующей неделе украинская делегация отправляется за океан для важных переговоров.

"Мы благодарны США и президенту Трампу. Трек сотрудничества с США продолжается. Команда во главе с Премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Власюком будет в начале следующей недели в США. Темы: ПВО, энергетика, санкционные шаги. И также переговорный трек", — отметил Зеленский. 

Также в США будет обсуждаться вопрос замороженных активов. Также украинский лидер отметил, что продолжается подготовка по продолжению работы Коалиции желающих.                                                                

"Мы будем готовить на октябрь-ноябрь соответствующие наши действия, встречи и результаты", — сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — жители более трети областей Украины подверглись отключениям света из-за российских атак осенью. Чего ждать от российских обстрелов зимой? Насколько Украина готова к новым атакам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.




