Зеленський свідомо доводить Україну до найстрашнішого хаосу: у Раді вказали на цинічний план президента

В Україні необхідно змінити не лише керівника Офісу генерального прокурора, а сам принцип його призначення. Без прозорого конкурсу новий очільник відомства ризикує залишитися політично залежним від Банкової незалежно від того, хто саме обійме посаду. Про це заявив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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За словами парламентаря, нинішня дискусія надто сильно зосереджена на прізвищах потенційних кандидатів. Натомість головним питанням має стати механізм, який гарантуватиме незалежність майбутнього генпрокурора та мінімізує можливість політичного впливу.

"Якщо людина призначається тільки президентом і потім звільняється його більшістю, то незалежно від імені та прізвища вона буде лояльна. Нам треба змінити сам принцип", — наголосив Железняк.

Депутат нагадав, що у Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт, який передбачає конкурсний відбір генерального прокурора із залученням незалежних експертів. На його переконання, така реформа потрібна не лише для перезавантаження прокуратури, а й для системного очищення правоохоронних органів.

Окремо Железняк пов'язав ухвалення необхідних змін із відносинами України з міжнародними партнерами. За його словами, виконання антикорупційних та інституційних реформ відкриває державі можливості для отримання значного зовнішнього фінансування.

"Ми очищаємо правоохоронну систему, боремось із корупцією в країні, і нам за це ще й дають гроші", — заявив нардеп.

Водночас головною перешкодою для просування реформи він назвав відсутність необхідного політичного рішення на найвищому рівні.

"Єдина причина, чому все це не голосується, — відсутність політичної волі на рівні президента Зеленського", — підсумував Железняк.

Портал "Коментарі" раніше писав, що у Києві вранці 15 вересня вдруге оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників. Невдовзі після сигналу небезпеки у столиці пролунали потужні вибухи. Міська влада закликала киян не залишати укриття до завершення тривоги.