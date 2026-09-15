Зеленский сознательно доводит Украину до страшного хаоса: в Раде указали на циничный план президента

В Украине необходимо изменить не только руководителя Офиса генерального прокурора, но и сам принцип его назначения. Без прозрачного конкурса новый глава ведомства рискует остаться политически зависимым от Банковой, независимо от того, кто именно вступит в должность. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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По словам парламентария, нынешняя дискуссия слишком сильно сосредоточена на фамилиях потенциальных кандидатов. Главным вопросом должен стать механизм, который будет гарантировать независимость будущего генпрокурора и минимизирует возможность политического влияния.

"Если человек назначается только президентом и затем увольняется его большинством, то независимо от имени и фамилии он будет лоялен. Нам нужно изменить сам принцип", — подчеркнул Железняк.

Депутат напомнил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий конкурсный отбор генерального прокурора с привлечением независимых экспертов. По его убеждению, такая реформа необходима не только для перезагрузки прокуратуры, но и для системной очистки правоохранительных органов.

Отдельно Железняк увязал принятие необходимых изменений с отношениями Украины с международными партнерами. По его словам, выполнение антикоррупционных и институциональных реформ открывает государству возможности получения значительного внешнего финансирования.

"Мы очищаем правоохранительную систему, боремся с коррупцией в стране, и нам за это еще и дают деньги", — заявил нардеп.

В то же время, главным препятствием для продвижения реформы он назвал отсутствие необходимого политического решения на самом высоком уровне.

"Единственная причина, почему все это не голосуется, – отсутствие политической воли на уровне президента Зеленского", – подытожил Железняк.

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