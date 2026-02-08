Зеленський: рабства в Україні немає, виїзд за кордон дозволений

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає рабства, а громадяни, які не підлягають мобілізації за віком, мають законне право виїжджати за кордон.

Зеленський про виїзд за кордон з України

Глава держави наголосив, що держава не утримує людей силоміць і не обмежує свободу тих, хто не підпадає під мобілізаційні норми. За його словами, кожен, хто не має обов’язку служити за віком, може самостійно ухвалювати рішення щодо виїзду.

Водночас Зеленський зазначив, що питання повернення таких громадян залишається важливим викликом для держави. На його переконання, заклики та формальні звернення не є достатнім стимулом для повернення людей в Україну.

Президент підкреслив, що українці повертаються не через примус або гучні гасла, а тоді, коли без пафосу відчувають відповідальність і любов до своєї держави. Саме це, за його словами, є ключовим чинником, який мотивує людей залишатися в Україні або повертатися додому.

Окремо Зеленський звернув увагу на тих громадян, які перебувають у мобілізаційному віці. Він наголосив, що саме вони захищають державу, в якій хочуть жити, і боронять не абстрактну територію, а нормальну країну зі зрозумілими цінностями та майбутнім.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у 2026 році Україна планує відкрити десять експортних центрів українських дронів у країнах Європи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту.

За словами глави держави, сьогодні в Україні працює близько 450 компаній-виробників безпілотників, із яких 40–50 є провідними та формують основу галузі. Саме ці компанії розглядаються як ядро для масштабування виробництва та експорту українських технологій за кордон. Зеленський також повідомив, що вже в середині лютого планується запуск виробництва українських дронів у Німеччині. Паралельно в Британії вже функціонують виробничі лінії, де виготовляють безпілотники української розробки.

