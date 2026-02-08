Зеленский: рабства в Украине нет, выезд за границу разрешен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет рабства, а граждане, не подлежащие мобилизации по возрасту, имеют законное право уезжать за границу.

Зеленский о выезде за границу из Украины

Глава государства подчеркнул, что государство не удерживает людей силой и не ограничивает свободу тех, кто не подпадает под мобилизационные нормы. По его словам, каждый, кто не обязан служить по возрасту, может самостоятельно принимать решение о выезде.

В то же время, Зеленский отметил, что вопрос возвращения таких граждан остается важным вызовом для государства. По его убеждению, призывы и формальные обращения не являются достаточным стимулом для возвращения людей в Украину.

Президент подчеркнул, что украинцы возвращаются не по принуждению или громким лозунгам, а тогда, когда без пафоса чувствуют ответственность и любовь к своему государству. Именно это, по его словам, является ключевым фактором, мотивирующим людей оставаться в Украине или возвращаться домой.

Отдельно Зеленский обратил внимание на граждан, которые находятся в мобилизационном возрасте. Он подчеркнул, что именно они защищают государство, где хотят жить, и защищают не абстрактную территорию, а нормальную страну с понятными ценностями и будущим.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2026 году Украина планирует открыть десять экспортных центров украинских дронов в странах Европы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи со студентами и преподавателями Киевского авиационного института.

По словам главы государства, сегодня в Украине работает около 450 компаний-производителей беспилотников, из которых 40-50 являются ведущими и формируют основу отрасли. Именно эти компании рассматриваются как ядро для масштабирования производства и экспорта украинских технологий за границу. Зеленский также сообщил, что уже в середине февраля планируется запуск производства украинских дронов в Германии. Параллельно в Британии уже функционируют производственные линии, где производят беспилотники украинской разработки.

