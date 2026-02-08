Зеленский: рабства в Украине нет, выезд за границу разрешен

Рубрики
Ткачова Марія
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет рабства, а граждане, не подлежащие мобилизации по возрасту, имеют законное право уезжать за границу.
Зеленский о выезде за границу из Украины
Глава государства подчеркнул, что государство не удерживает людей силой и не ограничивает свободу тех, кто не подпадает под мобилизационные нормы. По его словам, каждый, кто не обязан служить по возрасту, может самостоятельно принимать решение о выезде.
В то же время, Зеленский отметил, что вопрос возвращения таких граждан остается важным вызовом для государства. По его убеждению, призывы и формальные обращения не являются достаточным стимулом для возвращения людей в Украину.
Президент подчеркнул, что украинцы возвращаются не по принуждению или громким лозунгам, а тогда, когда без пафоса чувствуют ответственность и любовь к своему государству. Именно это, по его словам, является ключевым фактором, мотивирующим людей оставаться в Украине или возвращаться домой.
Отдельно Зеленский обратил внимание на граждан, которые находятся в мобилизационном возрасте. Он подчеркнул, что именно они защищают государство, где хотят жить, и защищают не абстрактную территорию, а нормальную страну с понятными ценностями и будущим.