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Зеленський потролив Навроцького під час нагородження фон дер Ляєн (ВІДЕО)

Володимир Зеленський вручив Урсулі фон дер Ляєн орден Європи та натякнув на Навроцького

15 липня 2026, 14:42
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Української Державності вручив президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн перший український орден Європи. Водночас церемонія запам'яталася не лише появою нової державної нагороди, а й словами глави держави, які були натяком на нещодавній конфлікт з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Зеленський потролив Навроцького під час нагородження фон дер Ляєн (ВІДЕО)

Зеленський та Навроцький. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час вручення відзнаки звернувся до Урсули фон дер Ляєн зі словами, що її орден Європи назавжди залишиться у неї.

"Дорога Урсуло, це нагорода, яку ніхто і ніколи не зможе скасувати і позбавити, бо слово України тверде", — сказав президент.

Ця фраза прозвучала на тлі рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який є найвищою державною нагородою Польщі. Указ був ухвалений після того, як український президент присвоїв одному з підрозділів ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Після цього Зеленський повернув польську нагороду до канцелярії президента Польщі поштою.

Орден Європи, який отримала Урсула фон дер Ляєн, є новою українською державною відзнакою, заснованою у липні 2026 року. Нею нагороджуватимуть громадян України та іноземців за вагомий внесок у підтримку європейської інтеграції України, допомогу державі у боротьбі за незалежність, зміцнення безпеки Європи та розвиток міжнародного співробітництва.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Навроцький потрапив у скандал через виступ на українському цвинтарі.

Також "Коментарі" писали, що спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий різко засудив напади на українців у Польщі та заявив, що в країні триває "полювання на українців".



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