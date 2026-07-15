Зеленский потролил Навроцкого во время награждения фон дер Ляен (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств ко Дню Украинской Государственности вручил президентке Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен первый украинский орден Европы. В то же время, церемония запомнилась не только появлением новой государственной награды, но и словами главы государства, которые были намеком на недавний конфликт с президентом Польши Каролем Навроцким.

Зеленский и Навроцкий. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время вручения награды обратился к Урсуле фон дер Ляен со словами, что ее орден Европы навсегда останется у нее.

"Дорога Урсуло, это награда, которую никто и никогда не сможет отменить и лишить, потому что слово Украины жесткое", — сказал президент.

Эта фраза прозвучала на фоне решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла, являющегося высшей государственной наградой Польши. Указ был принят после того, как украинский президент присвоил одному из подразделений ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА". После этого Зеленский вернул польскую награду в канцелярию президента Польши по почте.

Орден Европы, который получил Урсула фон дер Ляен, является новым украинским государственным отличием, основанным в июле 2026 года. Ею будут награждать граждан Украины и иностранцев за весомый вклад в поддержку европейской интеграции Украины, помощь государству в борьбе за независимость, укрепление безопасности Европы и развитие международного сотрудничества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Навроцкий попал в скандал из-за выступления на украинском кладбище.

Также "Комментарии" писали, что спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый резко осудил нападения на украинцев в Польше и заявил, что в стране продолжается "охота на украинцев".