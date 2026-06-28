logo_ukra

BTC/USD

60085

ETH/USD

1574.8

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події В Україні з’явиться нова державна нагорода: що відомо про орден Європи та кому його вручатимуть
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні з’явиться нова державна нагорода: що відомо про орден Європи та кому його вручатимуть

Верховна Рада розгляне законопроєкт про запровадження ордена Європи

28 червня 2026, 11:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Україні може з’явитися нова державна відзнака — орден Європи, яким планують нагороджувати громадян України та іноземців за внесок у євроінтеграцію та підтримку держави у війні. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради подав президент Володимир Зеленський. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, зазначивши, що документ уже зареєстровано під номером 15359.

В Україні з’явиться нова державна нагорода: що відомо про орден Європи та кому його вручатимуть

Орден Свободи. Фото з відкритих джерел

Як вказує Стефанчук, ініціатива передбачає внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" та офіційне запровадження нової відзнаки під назвою орден Європи. Згідно з його поясненням, Орден Європи стане символічною нагородою за підтримку вступу України до ЄС, а також за захист та безпеку Європи.

"Документ передбачає встановлення ордена Європи для відзначення громадян України та іноземців за визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами", — йдеться в заяві Стефанчука.

Наразі законопроєкт очікує розгляду у парламенті. За словами Стефанчука, його можуть винести на одне з найближчих пленарних засідань. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі визнали перемогу України в скандалі з орденом Білого Орла.

Також "Коментарі" писали, що в Польщі виставили ультиматум Україні через скандал з УПА.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EHTE9YeMt/
Теги:

Новини

Всі новини