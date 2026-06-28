В Україні з’явиться нова державна нагорода: що відомо про орден Європи та кому його вручатимуть

В Україні може з’явитися нова державна відзнака — орден Європи, яким планують нагороджувати громадян України та іноземців за внесок у євроінтеграцію та підтримку держави у війні. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради подав президент Володимир Зеленський. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, зазначивши, що документ уже зареєстровано під номером 15359.

Орден Свободи. Фото з відкритих джерел

Як вказує Стефанчук, ініціатива передбачає внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" та офіційне запровадження нової відзнаки під назвою орден Європи. Згідно з його поясненням, Орден Європи стане символічною нагородою за підтримку вступу України до ЄС, а також за захист та безпеку Європи.

"Документ передбачає встановлення ордена Європи для відзначення громадян України та іноземців за визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами", — йдеться в заяві Стефанчука.

Наразі законопроєкт очікує розгляду у парламенті. За словами Стефанчука, його можуть винести на одне з найближчих пленарних засідань.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі визнали перемогу України в скандалі з орденом Білого Орла.

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