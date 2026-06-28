В Украине появится новая государственная награда: что известно об ордене Европы и кому его будут вручать

В Украине может появиться новое государственное отличие – орден Европы, которым планируют награждать граждан Украины и иностранцев за вклад в евроинтеграцию и поддержку государства в войне. Соответствующий законопроект в Верховную Раду подал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук, отметив, что документ уже зарегистрирован под номером 15359.

Орден Свободы. Фото из открытых источников

Как указывает Стефанчук, инициатива предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О государственных наградах Украины" и официальное введение нового знака отличия под названием орден Европы. Согласно его объяснению Орден Европы станет символической наградой за поддержку вступления Украины в ЕС, а также за защиту и безопасность Европы.

"Документ предусматривает установление ордена Европы для празднования граждан Украины и иностранцев за выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепления международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружеских и всесторонних отношений между народами", — говорится в заявлении Стефанчука.

Законопроект ожидает рассмотрения в парламенте. По словам Стефанчука, его могут вынести на одно из ближайших пленарных заседаний.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше признали победу Украины в скандале с орденом Белого Орла.

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