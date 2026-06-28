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В Украине появится новая государственная награда: что известно об ордене Европы и кому его будут вручать

Верховная Рада рассмотрит законопроект о введении ордена Европы

28 июня 2026, 11:55
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Slava Kot

В Украине может появиться новое государственное отличие – орден Европы, которым планируют награждать граждан Украины и иностранцев за вклад в евроинтеграцию и поддержку государства в войне. Соответствующий законопроект в Верховную Раду подал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук, отметив, что документ уже зарегистрирован под номером 15359.

В Украине появится новая государственная награда: что известно об ордене Европы и кому его будут вручать

Орден Свободы. Фото из открытых источников

Как указывает Стефанчук, инициатива предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О государственных наградах Украины" и официальное введение нового знака отличия под названием орден Европы. Согласно его объяснению Орден Европы станет символической наградой за поддержку вступления Украины в ЕС, а также за защиту и безопасность Европы.

"Документ предусматривает установление ордена Европы для празднования граждан Украины и иностранцев за выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепления международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружеских и всесторонних отношений между народами", — говорится в заявлении Стефанчука.

Законопроект ожидает рассмотрения в парламенте. По словам Стефанчука, его могут вынести на одно из ближайших пленарных заседаний.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше признали победу Украины в скандале с орденом Белого Орла.

Также "Комментарии" писали, что в Польше выставили ультиматум Украине из-за скандала с УПА.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/1EHTE9YeMt/
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