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Зеленський підписав закон: у кого тепер точно зростуть зарплати

Поліцейські і рятувальники можуть очікувати на підвищення зарплат

24 червня 2026, 15:15
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить підвищити зарплати поліцейських та рятувальників. Нові правила запрацюють з наступного року. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Зеленський підписав закон: у кого тепер точно зростуть зарплати

Зарплатня. Фото: із відкритих джерел

Документ встановлює нові правила грошового забезпечення для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (ДСНС) та поліцейських.

Згідно із законом, розмір виплат має враховувати характер, інтенсивність і небезпечність роботи, компенсувати фізичні й інтелектуальні витрати та сприяти залученню кваліфікованих кадрів.

Законом встановлюється, що грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту із розрахунку на місяць не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Наразі це 33 280 гривень.

Грошове забезпечення поліцейських і рятувальників формуватиметься з: посадового окладу; окладу за спеціальним званням; надбавки за вислугу років; премії; інших виплат, які визначить Кабінет Міністрів України.

Варто очікувати, що нові умови нарахування грошового забезпечення набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Крім того, за поліцейськими, які тимчасово проходять службу за кордоном, збережуть виплати в гривні. Також вони зможуть отримувати винагороду в іноземній валюті за правилами, які визначить уряд.

Окремо закон врегульовує порядок виплат для поліцейських, відряджених до інших державних органів, установ та організацій.

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Джерело: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/273781.html
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