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Зеленский подписал закон: у кого теперь точно вырастут зарплаты

Полицейские и спасатели могут ожидать повышения зарплат

24 июня 2026, 15:15
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий повысить зарплаты полицейских и спасателей. Новые правила заработают со следующего года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Зеленский подписал закон: у кого теперь точно вырастут зарплаты

Зарплата. Фото: из открытых источников

Документ устанавливает новые правила денежного довольствия для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты (ГСЧС) и полицейских.

По закону размер выплат должен учитывать характер, интенсивность и опасность работы, компенсировать физические и интеллектуальные затраты и способствовать привлечению квалифицированных кадров.

Законом устанавливается, что денежное довольствие полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты в расчете на месяц не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года. Пока это 33 280 гривен.

Денежное довольствие полицейских и спасателей будет формироваться из: должностного оклада; оклада по специальному званию; надбавки за выслугу лет; премии; других выплат, которые определит Кабинет Министров Украины.

Следует ожидать, что новые условия начисления денежного довольствия вступят в силу с 1 января 2027 года.

Кроме того, за временно проходящими службу за границей полицейскими сохранят выплаты в гривне. Также они смогут получать вознаграждение в иностранной валюте по правилам, определяемым правительством.

Отдельно закон регулирует порядок выплат для полицейских, откомандированных в другие государственные органы, учреждения и организации.

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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/273781.html
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