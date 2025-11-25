Стабільний мобільний інтернет має бути доступним у будь-якому куточку країни. Сьогодні Президент підписав Закон № 4670-IX, який установлює чіткі вимоги до якості зв’язку. Це ще один важливий крок до швидкого й прогнозованого мобільного інтернету для всіх українців. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зеленський підписав закон щодо мобільного інтернету: що відомо

Ключові зміни:

1. Швидкість — обов’язковий стандарт.

Раніше оператори декларували теоретичні показники. Тепер швидкість інтернету — офіційний параметр якості, де держава встановлює мінімальний рівень якості послуг абонентів, а оператори будуть зобов’язані дотримуватися.

2. Контроль якості в смартфоні.

Українці зможуть самостійно робити спідтести, а реальні дані автоматично надходитимуть до НКЕК. Це дасть змогу телеком-регулятору швидше виявити проблемні зони для покращення.

3. Розширення покриття в селах.

Скасування мораторію на перевірки стимулюватиме операторів активніше розбудовувати мережу в сільській місцевості та покривати території, де досі немає зв’язку.

4. Нацроумінг працюватиме й після війни.

Українці й надалі зможуть перемикатися між операторами, щоб залишатися на зв’язку в надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Росії оператори зв’язку масово попереджають абонентів: мобільний інтернет незабаром можуть відключити по всій країні. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, підкреслюючи, що рішення нібито ухвалене заради "забезпечення заходів безпеки".

Під загрозою відключення — клієнти Т2, МТС та інших великих операторів. Фактично, росіянам пропонують нову реальність: інтернету немає, але "користуватися цифровими сервісами" все одно можна… якщо вони з "білого списку".