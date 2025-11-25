Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Стабільний мобільний інтернет має бути доступним у будь-якому куточку країни. Сьогодні Президент підписав Закон № 4670-IX, який установлює чіткі вимоги до якості зв’язку. Це ще один важливий крок до швидкого й прогнозованого мобільного інтернету для всіх українців. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зеленський підписав закон щодо мобільного інтернету: що відомо
Ключові зміни:
1. Швидкість — обов’язковий стандарт.
Раніше оператори декларували теоретичні показники. Тепер швидкість інтернету — офіційний параметр якості, де держава встановлює мінімальний рівень якості послуг абонентів, а оператори будуть зобов’язані дотримуватися.
2. Контроль якості в смартфоні.
Українці зможуть самостійно робити спідтести, а реальні дані автоматично надходитимуть до НКЕК. Це дасть змогу телеком-регулятору швидше виявити проблемні зони для покращення.
3. Розширення покриття в селах.
Скасування мораторію на перевірки стимулюватиме операторів активніше розбудовувати мережу в сільській місцевості та покривати території, де досі немає зв’язку.
4. Нацроумінг працюватиме й після війни.
Українці й надалі зможуть перемикатися між операторами, щоб залишатися на зв’язку в надзвичайних ситуаціях.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Росії оператори зв’язку масово попереджають абонентів: мобільний інтернет незабаром можуть відключити по всій країні. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, підкреслюючи, що рішення нібито ухвалене заради "забезпечення заходів безпеки".
Під загрозою відключення — клієнти Т2, МТС та інших великих операторів. Фактично, росіянам пропонують нову реальність: інтернету немає, але "користуватися цифровими сервісами" все одно можна… якщо вони з "білого списку".